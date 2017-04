OM-ASSE, Man Utd-Chelsea... Le programme TV du week-end

Un derby milanais pour l'Europe

On commence avec la 33e journée de Ligue 1 et le déplacement du PSG à Angers, vendredi à 20h45 sur Canal + Sport et BeIN Sports 1. Une victoire permettra au club de la capitale, deuxième, de revenir de manière provisoire à hauteur de l' AS Monaco . Dimanche, à 21 heures sur Canal +, on suivra l'affiche entre l'Olympique de Marseille (6e) et l'AS Saint-Etienne (7e). L'équipe phocéenne possède trois points de plus que les Verts.On file en Angleterre pour évoquer la 33e journée de Premier League , marquée par le choc entre Manchester United et Chelsea, dimanche à 17 heures sur SFR Sport. Ce déplacement à Old Trafford doit permettre aux Blues, sept points d'avance sur Tottenham , de se rapprocher du titre. Les Spurs de Mauricio Pochettino reçoivent Bournemouth, samedi à 13h30 également sur SFR Sport, avec surtout la volonté de garder la main pour la C1.Derrière les Pyrénées, la 32e journée de Liga voit le Real Madrid de Zinedine Zidane se rendre sur le terrain du Sporting Gijon, samedi à 16h15 sur BeIN Sports 2. Leader du classement, le club merengue aura six points d'avance sur le FC Barcelone en cas de victoire. Des Blaugrana qui accueillent eux la Real Sociedad, samedi à 20h45 sur BeIN Sports 2, avec l'obligation de s'imposer pour rester en course.Enfin, nous allons parler de la 32e journée de Serie A avec la rencontre de la Juventus Turin à Pescara, samedi à 15 heures sur BeIN Max 7. Face à la lanterne rouge, proche de la rélégation, la formation piémontaise peut se rapprocher du Scudetto. Le même jour, dès 12h30 sur BeIN Sports 1, on suivra le derby lombard entre l' Inter Milan (7e) et l'AC Milan (6e). Séparées de deux unités, les deux équipes visent une qualification en Ligue Europa.