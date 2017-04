L'entraîneur du MHSC a ouvert la porte à un départ en fin de saison. "J'espère que l'on va obtenir le maintien rapidement et on discutera avec les dirigeants. Je suis là pour eux, pour le club... D'ici là, ma position aura peut-être évolué." L'ancien adjoint de Laurent Blanc au PSG se dit prêt à retrouver le Cévenol si celui-ci trouve un nouveau challenge. "Il a des contacts, c'est sûr et s'il me demande de le suivre, je réfléchirai évidemment car Laurent est à mes yeux la classe incarnée. Il m'a fait grandir."