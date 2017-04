"On était touchés psychologiquement par ce qu'il s'est passé avant le match. En deuxième, on a montré un beau visage, on a joué avec nos valeurs, on a été plus agressifs. Techniquement, on a été bons aussi, on a répondu présent dans les duels, on n'a pas lâché et ça a payé. Maintenant, il reste un match pour se qualifier, il faudra jouer pendant tout le match comme on a évolué 45 minutes ici", a réagi le milieu de terrain français auprès du site de l' UEFA