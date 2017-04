Interviewé par RMC, le milieu de terrain de Crystal Palace veut visiblement se donner le temps de la réflexion, sans fermer la porte à une arrivée dans les Bouches-du-Rhône. "Je ne sais pas, je n'y ai pas encore réfléchi. Il y a des choses plus importantes à gérer ici pour le moment. Je n'ai pas envie de dire oui ou non pour un retour en France. Pour moi, c'est encore trop tôt pour parler d'un transfert. Je n'ai pas envie de me mettre dans la merde."