"Je m'entends bien avec les jeunes, d'abord, en leur montrer l'exemple. Quand un jeune te voit bosser une heure avant l'entraînement... Après je leur parle, je leur explique que le foot, ça va très vite. C'est beaucoup d'humilité. Moi, je suis arrivé à Marseille , le Evra de la Juve, de Manchester, il ne compte plus, je me remets en question. Est-ce que tu vas à l'entraînement pour progresser ou pour prendre le soleil ? J'y vais pour progresser", a-t-il confié aux journalistes, au sujet de l'influence qu'il pouvait avoir à la Commanderie.Il paraît très satisfait des conditions de travail : "Franchement, le club, j'ai été surpris, j'ai été superbement reçu. J'ai été mieux reçu qu'à la Juve pour ma présentation. Maintenant, Marseille, c'est un vrai club pro. J'ai demandé à Dimitri et il m'a dit : 'Pat', ça n'a plus rien à voir.'" Quant à la Ligue 1, il pense qu'elle progresse : "J'ai joué en Angleterre, c'est un match de boxe, en Italie, c'est un jeu d'échecs. J'ai la chance de m'adapter à tous les championnats. Le championnat de France est très athlétique, il manque un peu de bases tactiques mais j'espère que cette année, l'année prochaine, le niveau du championnat de France sera encore plus élevé."