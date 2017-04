"On se met en mode préparation victoire et on emmène les joueurs derrière son sillon. résultat dimanche pendant le match. Pour l'instant, on ne sait pas. J'ai l'impression qu'on est jamais meilleur que quand on est dos au mur", a-t-il expliqué. Il pense que rien n'est perdu, dans la course à l' Europa League : "Il faut qu'on retrouve une équipe conquérante, qui joue tout le match. Il faut qu'on soit capable de mettre nos supporters derrière nous. Il faut retrouver le goût de la victoire, il n'est pas si loin que ça. (...) On a la chance de jouer nos concurrents directs. D'avoir deux matchs sur six où on rencontre des concurrents directs (Sainté à domicile et Bordeaux à l'extérieur)... Il faut profiter de tout ça."