Rennes : Gourcuff attend une réponse de ses joueurs

"La réponse est sur le terrain. Nous sommes des gens responsables et on ne peut pas se satisfaire de ce que l'on a montré à Nancy , a-t-il confié. Sans s'exonérer du dernier match, on restait sur des matchs intéressants compte tenu des pépins que l'on a eus. Les absences pèsent aussi. On va encore être privé de Ramy Bensebaini , il faudra faire avec. L'incapacité à gagner n'est pas nouvelle. Ça devient plus aigu depuis le dernier match. Il y a de l'impatience chez tout le monde."