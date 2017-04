Barça : Enrique assume les mauvais résultats

"Il serait facile de dire que je ne me suis pas trompé. Je suis le principal responsable de tout ce qui arrive de mal à cette équipe, a-t-il lancé aux journalistes. Si je n'ai pas été capable de transmettre mes idées de jeu à mes joueurs, c'est de ma faute... Mais à Turin, je ne me suis pas trompé sur l'organisation tactique. Je suis l'entraîneur et je décide de tout. C'est ma responsabilité. (...) Je suis le responsable et je le sais depuis que je me suis assis sur ce banc de touche."