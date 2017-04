Dortmund-Monaco : Galtier ne comprend pas l'UEFA

"Le monde est devenu fou. On a fait jouer Dortmund le lendemain de cette tentative d'attentat. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés graves, mais il y en a eu. Heureusement que Dortmund avait un car avec des vitres blindées. Je reste surpris que le match ait pu se dérouler, a-t-il lancé aux journalistes, en conférence de presse. Je n'arrive pas à imaginer dans quel état psychologique on peut être, le soir même pour dormir et le matin pour préparer un match de cette importance quand on a voulu vous éliminer. Place au football ? Mais pour qui place au football ? Pour les joueurs de Dortmund, l'entraîneur, les gens qui étaient dans le bus ? Place au football ? Je reste très surpris."