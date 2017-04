ASSE : parler d'Europe met trop de pression, juge Saivet

"À un moment donné, à force d'en parler, ça nous a peut-être inhibés. On commençait les matchs à l'envers. Peut-être que le fait de ne pas en parler enlèvera un peu de pression. Le plus important est de se concentrer sur le jeu, pas sur les objectifs à atteindre. On doit avouer que nos performances sont en dents de scie. On n'avance pas beaucoup. À nous de trouver une dynamique à partir de dimanche pour finir la saison fort. On peut encore se qualifier et on va tout faire pour y parvenir", a-t-il expliqué au quotidien.