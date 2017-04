"On doit construire l'équipe pour la saison prochaine au plus vite. Les prochains mois seront chauds... Je veux que l'équipe soit construite à 60-70 % pour début juillet. Nous voulons une équipe forte. Il y a une bonne base, je suis confiant. En juillet, le coach aura une équipe forte", a-t-il expliqué (propos relayés par Goal). Il n'a pas été loin de confirmer un intérêt pour Karim Benzema ou Pierre-Emerick Aubameyang : "Certains noms qui sont sortis nous plaisent. On veut un ou deux grands noms." Il compte enfin faire de Gianluigi Donnarumma l'un des pions essentiels de l'équipe : "La prolongation de Donnarumma est notre priorité. Il sera un pilier du Milan pour l'avenir", a-t-il ajouté.Pour rappel, le club lombard compte investir 350 millions d'euros, lors des trois prochaines saisons, pour se renforcer.