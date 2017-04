OL-Besiktas : le bilan chiffré des incidents

Les incidents ont été nombreux, entre supporters lyonnais et turcs, jeudi soir. Le Progrès a communiqué le bilan chiffré de la soirée.



Selon ses informations, il y a eu 85 sollicitations de services médicaux, pour 46 personnes soignées. En ce qui concerne les interpellations, on en dénombrerait 12, ce qui paraît très faible, compte tenu des forces policières en présence et du nombre de bagarres. 7 supporters auraient été en garde à vue et 3 pourraient passer en comparution immédiate.