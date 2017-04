PSG : des tensions entre Emery et Kluivert ?

"À l'intérieur du club, c'est assez complexe. L'ambiance n'est pas super. C'est très tendu entre Emery et Kluivert car ce dernier veut prolonger Aurier, ce qui paraît invraisemblable lorsque l'on connaît le passif, même d'un point de vue sportif, a-t-il expliqué, sur L'Équipe TV. Emery, quant à lui, ne veut pas le garder. On sent que l'entraîneur est esseulé. Le PSG avait la possibilité de faire venir Monchi, Nasser était d'accord pour le rencontrer et il y a eu un revirement de situation. On n'y comprend rien dans ce club. On dirait que Kluivert a repris du poids. Pour Emery, à un moment donné, ce ne sera plus jouable. De là à ce qu'il parte, si on le traite comme ça..."