Après la rencontre, Unai Emery a loué l'état d'esprit du groupe et rendu hommage à son gardien. "On a souffert quelques fois et Trapp a fait son match. On a besoin de tous les joueurs. Nous sommes contents pour les trois points, contents du match que l'équipe a fait, très sérieux. L'équipe était bien préparée, bien concentrée, on avait bien travaillé les choses que proposent l'équipe adverse. Il faut féliciter les joueurs qui ont fait le match nécessaire pour maintenir la pression dans ce championnat difficile. La concurrence est positive pour le championnat, mais très dure pour nous."