Angers : Moulin ne cache pas sa frustration

"J'ai deux sentiments qui m'animent, un peu comme contre Monaco. Contre une équipe comme Paris , je pense que ce qu'on a fait est une performance. Mais évidemment, quand il n'y a rien au bout, ça ne valorise pas tout le contenu de ce match, a-t-il indiqué en conférence de presse. On ne peut pas passer sous silence cette prestation, parce que jusqu'à leur deuxième but, je pense qu'ils n'étaient pas très bien. Mais il y a une stat qui résume le match : deux tirs cadrés et deux buts pour Paris. C'est le talent, la valeur individuelle. Nous, on a opposé une valeur collective forte. Mais pour que tout ça soit valorisé, il faut que ce soit concrétisé. Eux, ils n'ont fait que confirmer. Sans avoir une domination sans partage, comme ils le font d'habitude."