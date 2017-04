Le PSG met la pression sur Monaco, les ambitions estivales de Mourinho... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

On commence avec L'Equipe et le succès du PSG à Angers (2-0) qui permet au club de la capitale d'être "accroché au Rocher." Grâce à un doublé du milieu argentin Angel Di Maria , le champion en titre revient à hauteur de l' AS Monaco , opposée ce soir à Dijon après sa victoire à Dortmund.On poursuit avec La Gazzetta dello Sport qui consacre l'intégralité de sa première page au derby lombard entre l' Inter Milan et l'AC Milan. Cette rencontre constitue une belle opposition pour l'Europe. Les nouveaux propriétaires chinois des Rossoneri débutent leur épopée avec une affiche de prestige.Nos confrères de Sport indiquent que le FC Barcelone joue sa "première balle de match" dans l'optique du titre lors de la venue de la Real Sociedad. Relégués à trois points du Real Madrid , et restant sur une défaite à Malaga, les Blaugrana privés de Neymar n'ont plus le droit à l'erreur.Pour terminer, The Sun exprime les envies de José Mourinho, le coach de Manchester United, pour le prochain marché des transferts. Pour accompagner Zlatan Ibrahimovic , le Portugais aimerait s'offrir les services de Romelu Lukaku (Everton) et Antoine Griezmann Atletico Madrid ).