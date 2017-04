Le coach portugais de Manchester United voit les choses en grand. Pour accompagner Zlatan Ibrahimovic , le "Special One" souhaiterait recruter l'avant-centre belge Romelu Lukaku (Everton) et l'attaquant français Antoine Griezmann Atletico Madrid ). La venue de ces deux joueurs a un coût et dépendra de la qualification des Red Devils pour la prochaine Ligue des Champions