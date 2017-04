"On a eu des occasions. On frappe 17 fois, eux seulement deux mais ils les mettent au fond. Mais le fait de jouer comme ça, c'est déjà bien. On a fait un très bon match et si on continue à réaliser ce genre de prestations, ça va nous sourire, a analysé le latéral droit auprès du journal Ouest-France. On a fait honneur à nos couleurs, à nos valeurs, dans le combat, l'abnégation. C'est frustrant de ressortir avec zéro point de ses deux prestations mais on peut être fiers de nous. Maintenant il faut délivrer un autre gros match à Dijon. On ne pense pas à la Coupe de France pour l'instant."