"Mon intégration au LOSC s'est super bien passée. Mes coéquipiers m'ont très bien accueilli dès le début. Je suis vraiment content d'être à Lille . Finalement, il n'y a pas tant de différences avec le Paraguay, en tout cas dans la vie de tous les jours. La grosse différence, c'est le climat, surtout quand je suis arrivé en janvier", a-t-il expliqué. La Ligue 1 nécessite également une adaptation : "Tout le monde bosse dur à l'entraînement pour sortir de cette situation. Je pense qu'avec le temps, ça va aller de mieux en mieux. Par rapport au Paraguay, c'est beaucoup plus rapide, plus intense, il n'y a pas beaucoup de temps mort. Je cours plus, mais cela m'oblige à être tout le temps à 100 %", a-t-il ajouté.Âgé de vingt-quatre ans, le défenseur a jusque-là disputé 6 rencontres de Ligue 1, dont 4 en tant que titulaire.