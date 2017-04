Arsenal : un salaire-record pour Sanchez ? Wenger répond

"On doit accepter que le football moderne a changé. On a toujours eu une échelle salariale qui a été respectée, mais aujourd'hui les joueurs gagnent tellement d'argent qu'il faut juger au cas par cas et non de façon globale, a-t-il expliqué. Il y a beaucoup d'opinions. Certaines personnes me disent : "donne-lui tout ce qu'il veut." Mais en faisant ça, tu ne respectes plus l'échelle salariale et tu mets le club en danger. Il faut prendre cette décision de la façon la plus objective possible. Le club doit toujours être la priorité. Je comprends que les tops joueurs soient une grosse priorité, mais même pour les joueurs importants, tu ne peux leur donner que ce que tu es en mesure d'offrir. Chaque club et chaque joueur doivent prendre des décisions. Où sont tes priorités ? Où veux-tu jouer ? La première priorité pour les tops joueurs est de jouer avec les meilleurs joueurs et dans la meilleure ligue. Il ne s'agit pas de partir en Chine parce que tu gagnes plein d'argent."