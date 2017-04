OL : Valbuena n'a pas compris l'accueil du Stade Vélodrome

"Non, tu ne peux pas le comprendre, ce n'est pas possible. Forcément, il y avait de la déception, mais en même temps, je le vois autrement. Je me dis que j'ai été plus qu'important pour eux. Quel ancien joueur de Marseille a eu droit à un traitement comme celui-là en revenant au Vélodrome ? Aucun. Ça prouve une seule chose : ils ne m'oublieront jamais. Ce club ne m'oubliera jamais. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose de grand dans cette équipe. Je pars de ce principe-là. Quand je retourne à Marseille, je peux me promener tranquille. Tous les gens que je croise me disent merci pour tout ce que j'ai apporté au club et trouvent que c'est une honte ce qui s'est passé au Vélodrome pour mon retour", a-t-il confié au magazine.