PSG : Rabiot ne tarit pas d'éloges sur Kimpembe

"Il a de plus en plus de temps de jeu. Ça tourne bien avec Thiago Silva ou avec Marquinhos , a-t-il fait remarquer. Ça lui permet de jouer, il est jeune, il prend de l'expérience. On voit qu'il est au niveau quand il joue, il est au niveau des autres. Il est de plus en plus en confiance. Tout le monde l'aide. Ce n'est pas une surprise, puisque je le connais depuis un moment. On a joué en jeunes ensemble. Il avait déjà cette envie-là, ce caractère. Il avait déjà envie de s'imposer. De le voir aussi bon à ce niveau-là, ce n'est pas une surprise, mais on sait que ce n'est pas facile pour joueur qui sort du centre de formation d'avoir du temps de jeu et il le fait donc c'est très bien."