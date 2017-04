OL : Valbuena poussé vers la sortie par Labrune, en 2014 ?

"Le retrait de mon numéro 28 ? Une belle marque de respect. Vincent Labrune m'en avait parlé. Il était venu me voir et m'avait dit : ‘‘Avec tout ce que tu as fait pour le club...'' Ça a vraiment été un crève-coeur. J'étais ému pendant ma conférence de presse, c'était sincère, je ne jouais pas. D'autant que je ne voulais pas partir. J'ai eu cette proposition de Russie, mais on m'a poussé à partir. Les gens ne le savent pas, ça", a-t-il confié au magazine.