"À Chelsea, il y a Hazard qui est un joueur fantastique. C'est un joueur qui a beaucoup grandi cette saison. Sa personnalité, ses qualités. Il a des caractéristiques similaires aux miennes. Il est très bon dans les premiers mètres, pour dribbler son vis-à-vis. Et cette année, par rapport aux précédentes, il est aussi plus décisif devant le but. Je pense que dans son cas, le mérite revient aussi à Antonio Conte . Parce qu'un point de vue physique cette saison, il fait des choses extraordinaires", a-t-il déclaré.