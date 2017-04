Ligue 1 : Rennes domine Lille, Toulouse s'incline à Guingamp

Les Rennais ont souffert mais assure l'essentiel. Rennes s'est imposé ce imposé contre Lille (2-0) grâce à des buts de Mukiele (3e) et Sio (29e). De son côté, Toulouse s'est incliné sur la pelouse de Guingamp (1-2). Briand (53e sp) et Mendy (62e) ont marqué les buts bretons, tandis que Delort (67e sp) a réduit le score pour le Téfécé. Dans les autres rencontres de cette 33ème journée, Montpellier a dominé Lorient (2-0) avec des buts de Boudebouz (8e) et Mbenza (27e). Enfin, Caen a arraché le nul à Metz (2-2). Sarr (65e) et Diabaté (29e) ont inscrit marqué pour les Messins, tandis que Santini (74e) et Rodelin (88e) ont inscrit les buts des Normands. Les résultats du soir : Montpellier 2-0 Lorient / Metz 2-2 Caen / Rennes 2-0 Lille / Guingamp 2-1 Dijon.Par Antoine Merminod (iDalgo)