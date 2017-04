Les Blaugrana ont trouvé la faille sur un doublé de Lionel Messi (17e, 37e) et Paco Alcacer (44e), contre des réalisations de Samuel Umtiti (42e csc) et Xabi Prieto (45e) pour les Basques. C'est donc le statut quo en tête du classement, puisque les Blaugrana restent relégués à trois longueurs de la Casa Blanca avec un match de plus.