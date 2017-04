PSG : Trapp voit grand pour Kimpembe

Interrogé par le magazine Goal, Kevin Trapp n'a pas hésité à encenser son coéquipier, à qui il promet un bel avenir. "Il a un peu de régularité en ce moment, ça lui donne de la confiance. L'équipe va bien et gagne donc ça aide. On sait que Presnel a beaucoup de qualité et qu'il est encore très jeune. Il a un grand avenir. Ce n'est pas une surprise, je le vois chaque jour à l'entraînement. En match, c'est différent, mais il est là, il fait ce qu'il faut", a confié le gardien parisien.