France

Angleterre

Italie

Espagne

Le journal L'Equipe revient notamment sur la victoire de l' AS Monaco contre Dijon ce samedi (2-1) et souligne la performance de Radamel Falcao , décisif après son entrée en jeu. Le quotidien sportif dévoile également les grandes ambitions de l'OM pour le prochain mercato et fait le point sur le dossier Alexis Sanchez , que l'on annonce dans le viseur du PSG.Dans son édition du jour, le Sunday Express explique notamment que Chelsea aurait ouvert la porte à un départ de Diego Costa cet été. Le buteur des Blues pourrait rejoindre la Chine ou s'offrir un nouveau défi en Europe.La Gazzetta dello Sport revient ce dimanche sur les principaux résultats de la 32e journée de Serie A qui s'est disputée dans son intégralité samedi. La Juventus Turin s'est encore rapprochée un peu plus du titre ce week-end après son succès à Pescara (2-0). Le quotidien évoque également les ambitions de l' Inter Milan qui rêve d'attirer Diego Simeone ou Antonio Conte Isco et Messi font ce dimanche la "Une" des principaux journaux espagnols après leurs performances remarquées en Liga . Le premier, à l'honneur dans Marca et As, a inscrit un doublé à Gijon (2-3). L'Argentin a fait de même contre la Real Sociedad au Camp Nou (3-2). Le sprint final est lancé pour le titre...