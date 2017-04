Chelsea : Hazard évoque la situation de Batshuayi

"Le conseil est celui que je donne à tout joueur qui manque de temps de jeu : il faut jouer ! Il doit essayer de jouer plus à Chelsea , a-t-il lancé. Ou qu'il trouve un autre club pour rebondir. Car depuis son arrivée, Diego Costa a marqué beaucoup de buts cette saison, ce qui a limité les opportunités pour Michy. Vit-il tout cela difficilement ? Bien sûr. Ce n'est pas simple, quand on a vécu une belle saison à Marseille , d'enchaîner avec une saison sans parvenir à jouer et à marquer. Mais cela va lui servir d'expérience. Je m'entends très bien avec lui, je lui souhaite de redécouvrir le plaisir de jouer, en marquant des buts comme il a su le faire pendant plusieurs années, que ce soit au Standard ou à Marseille. Il a cette qualité : dans la surface, c'est un grand attaquant."