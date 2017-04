PSG : Ancelotti revient sur son départ

"Tout le monde a cru que j'ai voulu quitter le PSG parce que j'ai eu la possibilité d'aller juste après au Real Madrid , mais ce n'est pas vrai. Pendant une bonne période j'étais content de ce projet, et après quelque chose a changé, a-t-il expliqué. Peut-être que le club n'était pas content des résultats d'ensemble, et quelque chose s'est cassé. Donc à la fin j'ai décidé de lâcher le club. C'est du passé, et maintenant j'ai de très bonnes relations avec le PSG et j'en garde de très bons souvenirs. Je suis supporter du PSG, je parle toujours avec des joueurs comme Verratti, Thiago Silva ... Je pense que ç'a été une bonne expérience pour moi puisque j'ai découvert une nouvelle culture et de nouvelles personnes."