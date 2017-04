"J'ai du mal à dormir. Dans mon subconscient, je tremble et je me réveille en sursaut. Le plus terrible, c'est que je n'ai pas encore réussi à passer une nuit normale. Et dès que je ferme les yeux, je revois toute la scène. Quand j'ai entendu le lendemain la déclaration d'un officiel de l'UEFA ou de la FIFA , qui a dit que le match aurait été reporté s'il y avait eu un mort, je me dis qu'on ne pouvait pas nous faire plus grosse provocation. Je n'ai pas réussi à me concentrer. Sur le terrain, je me rendais compte de ce qui se passait avec un temps de retard, comme si j'avais un voile devant les yeux. Ce n'est qu'après le match que les émotions sont sorties. Tous les joueurs, nous avons pleuré", a-t-il révélé.