"Les 30 premières minutes, on a contrôlé le match. La première petite occasion, pour Bordeaux , c'est sur un corner, mais c'est l'unique en première période. On avait beaucoup de fautes, beaucoup de coup-francs en notre faveur, mais la première mi-temps, à part les dernières 7-8 minutes, on a été bien supérieur. On n'a pas fait un match fantastique, parce qu'on avait une équipe compétitive, une équipe qui a bien défendu en face. C'était très équilibré. Je pense qu'en deuxième mi-temps, la sortie de Rongier et de Préjuce qui a pris au moins dix coups sur la cheville - je ne comprends pas, on ne protège pas le joueur -, et qui est sorti blessé, a conditionné les choses. Le match a changé. On n'a pas été capables de créer le danger", a-t-il expliqué.