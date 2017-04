Barça : Piqué croit en une nouvelle remontada

"Maintenant, c'est du lourd, le mercredi la Juve puis le Bernabeu dimanche. Si on renverse la Juve et on gagne à Madrid, le feeling sera très différent, a-t-il confié aux journalistes, en zone mixte. Nous ne sommes pas dans la meilleure situation mais avec l'équipe qu'on a c'est très faisable de renverser cela. Ce sont deux matchs difficiles et cela ne sera pas facile, mais j'ai à coeur de retourner la situation. Ce que nous devons faire contre la Juventus, nous l'avons fait contre Paris et on a su gagner contre Madrid il y a d'autres années. Une chose va de pair avec l'autre. Si nous nous renversons la Juve, nous irons plus désireux à Madrid."