Match OM - ASSE en direct

Le stade Vélodrome est le théâtre d'un duel pour l'Europe entre l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Etienne , en conclusion de la 33e journée de Ligue 1 . Sixième, le club phocéen a trois points de plus que les Verts, qui comptent une rencontre de moins. Après trois nuls face à Lille , Dijon et Toulouse, la formation de Rudi Garcia vise un rebond contre une écurie forézienne guère plus flamboyante. Les Stéphanois ont loupé le coche contre Nantes (1-1).