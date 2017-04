AS Rome : Dzeko ne se focalise pas sur la Juventus

"Je ne me soucie pas de la Juventus, nous avons laissé tomber deux points et c'est tout. En première période, nous nous sommes trompés d'un point de vue physique, nous étions solides en seconde mais, malheureusement, nous n'avons pas gagné. L'Atalanta est-il capable de stopper la Juventus lors de la 34e journée ? Je pense à Pescara, il y en a assez de parler de la Juventus. Nous sommes encore deuxième et nous devons attendre avec impatience", a-t-il confié aux médias présents en zone mixte.