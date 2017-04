"On a avancé sur la maturité. On a trouvé un rythme où on est plus efficace, plus cohérent. C'était un gros match, on savait que ce serait difficile, a-t-il expliqué. Nantes a, comme nous, un gros niveau depuis janvier. L'enjeu était de répondre au pressing qu'ils mettent. On a su résister et défendre intelligemment. On a réussi à marquer et à gérer avec beaucoup d'intelligence la fin de match. On apprend de nos défaites. Il fallait rivaliser avec Nantes. Il fallait marquer. Je pense que c'est le match où on a le moins donné à l'adversaire. On a fait un match très solide. Je trouve la victoire méritée. C'est dur de jouer Nantes, on l'a vu, mais on s'est bien organisé pour passer."