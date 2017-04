Ligue 1 : Marseille et Thauvin en feu

Superbe victoire des Marseillais, qui ont surclassé Saint-Etienne (4-0), ce dimanche soir au Vélodrome. Floriant Thavin a encore été décisif avec un doublé (22e, 58e) et une passe décisive sur le but de Gomis (31e). Dimitri Payet y a aussi été de son but en fin de match (93e). Excellente opération dans la course à l'Europe pour les Marseillais, sixièmes, qui restent au contact de Bordeaux à une unité, et relèguent Marseille à six points. Saint-Etienne voit ses chances s'éloigner.Résultat du soir : Marseille 4-0 Saint-EtiennePar Thomas Guerard (iDalgo)