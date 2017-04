Bastia : le club s'est exprimé sur les incidents

Dans un communiqué, le club corse "condamne fermement" les débordements, "regrette mais respecte" l'interruption du match. "Le Sporting Club de Bastia réunit, d'ores et déjà, tous les éléments nécessaires afin de prendre les mesures fortes et adéquates qui s'imposent suite à ces incidents. Et ce sans attendre la réunion de la commission de discipline de la LFP devant laquelle le club se présentera, jeudi, afin de fournir toutes les explications qui lui seront demandées."