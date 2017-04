Le président rhodanien a fait savoir que l'équipe ne voulait pas reprendre après la première interruption. "Il y avait chez nous une grosse réticence des joueurs et de Bruno Genesio . J'ai essayé de les convaincre. Les joueurs étaient marqués." Avant de dénoncer le comportement de certains membres de la sécurité de Furiani : "Les images de la deuxième altercation montrent que celui qui en est à l'origine est le responsable de la sécurité qui s'était engagé à contenir les incidents. Lopes a été frappé, Gorgelin aussi, ainsi que Mateta. On a vu des stadiers frapper nos joueurs ! Nous sommes rentrés au vestiaire et il n'a plus été question de continuer à jouer. Le procureur de Bastia, que j'avais fait venir, a pris nos plaintes pour coups et blessures."