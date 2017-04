Nice s'assure le podium, Messi rassure le Barça... Les Tops du week-end

Nice, une première depuis 1976.

Messi soulage le Barça.

Leipzig se rapproche de la C1.

Le 15 avril 2017 restera dans l'histoire des Aiglons. En dominant Nancy (3-1) lors de la 33e journée de Ligue 1 , Nice s'est assuré de terminer la saison à la troisième place, une présence sur le podium final jamais vue sur la Côte d'Azur depuis 1976. La récompense d'un exercice très régulier, avec un jeu flamboyant qui aura ravi tous les supporters. Qualifiée au moins pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, la formation de Lucien Favre se prend aujourd'hui à rêver de décrocher le titre, même si ce sera compliqué face au PSG et Monaco.Dans le dur après deux défaites à Malaga (2-0) et à Turin (3-0), le FC Barcelone a repris quelques couleurs en battant la Real Sociedad (3-2), samedi dans le cadre de la 32e journée de Liga . Et comme souvent quand cela ne tourne pas rond, l'écurie catalane a pu compter sur le talent de Lionel Messi. La star Argentine a réalisé une première période de haute volée, avec un doublé et une passe décisive pour Paco Alcacer. En l'absence de Neymar , "La Pulga" a encore démontré qu'il fallait compter sur elle pour tirer son équipe vers le haut.Après un coup de mou en mars, Leipzig est reparti de l'avant en s'offrant, contre Fribourg (4-0), sa quatrième victoire consécutive à l'occasion de la 29e journée de Bundesliga . L'incroyable promu, deuxième à huit unités du Bayern, ne sera pas champion après avoir longtemps tenu le rythme de la formation bavaroise mais est en passe d'obtenir une qualification directe pour la prochaine édition de la Ligue des champions : les partenaires de Timo Werner comptent sept points d'avance sur Hoffenheim et huit sur le Borussia Dortmund