Un consternant spectacle à Furiani, Chelsea relance bien malgré tout le suspense... Les Flops du week-end

L'image du football en a encore pris un sacré coup. Après l'envahissement de terrain au Parc OL avant Lyon-Besiktas, des incidents ont émaillé hier l'avant-match entre Bastia et les Gones. Alors que les joueurs lyonnais s'échauffaient, un supporter du Sporting a pénétré sur la pelouse de Furiani pour s'en prendre à Memphis Depay , qui ne s'est pas laissé faire. La scène a ensuite dégénéré en une bagarre entre ces pseudos fans du club corse et les hommes de Bruno Genesio . La rencontre a fini par débuter après 50 minutes de retard, avant d'être définitivement arrêtée pour de nouveaux débordements à la pause.Oui, le suspense demeure en Premier League . Alors que Tottenham a signé contre Bournemouth (4-0) sa septième victoire consécutive, pour le compte de la 33e journée, Chelsea a cédé sur le terrain de Manchester United (2-0), sa deuxième défaite lors de ses quatre dernières rencontres. Conséquence au classement, les Blues d' Antonio Conte ne comptent que quatre points d'avance sur les Spurs de Mauricio Pocchetino. La semaine prochaine, les deux formations s'affronteront en demi-finales de la FA Cup , une rencontre qui mettra du piment à cette fin de saison passionnante.Ce n'est pas une surprise : l'AS Rome ne décrochera pas le titre cette saison. A l'occasion de la 32e journée de Serie A , le club de la capitale a concédé sur sa pelouse le nul contre l'Atalanta Bergame (1-1), en dépit du nouveau but d' Edin Dzeko . Deuxième, la Louve de Luciano Spalletti se retrouve reléguée à huit longueurs de la Juventus Turin , tombeuse de Pescara (2-0). Pour les coéquipiers de Francesco Totti , il s'agit désormais de résister à la menace de Naples , qui a profité de sa large victoire contre l'Udinese (3-0) pour revenir à seulement deux unités.