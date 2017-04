Au micro de Canal +, le milieu de terrain sénégalais s'est montré pessimiste quant à une qualification en Coupe d'Europe. "Il faut que l'on travaille davantage. Là, ce n'est pas assez. Marseille a aussi fait un gros match. Nous, on ne peut pas se permettre de ne pas donner autant que l'adversaire pour pouvoir prétendre à des places européennes. J'espère que ça va nous réveiller. On y croit toujours. Mais ça va être compliqué. Si on refait des matchs comme ça, il faudra oublier l'Europe."