Falcao, Thauvin, Trapp... L'équipe-type de la 33e journée de Ligue 1

Le club phocéen a déroulé contre l'AS Saint-Etienne (4-0) grâce aux belles performances de, double passeur décisif, et, auteur de deux buts et passeur pour Bafétimbi Gomis. Tombeur de Nancy (3-1), Nice est représenté avecet, qui s'est offert un doublé.Vainqueur à Angers (2-0), le PSG est présent grâce à, qui a réalisé plusieurs arrêts de grande classe. En défense, on retrouve le latéral messin, double passeur décisif contre Caen (2-2), le Bordelaiset le Dijonnais, buteur face à Monaco (1-2).L'ASM, justement, a conservé trois points d'avance sur le PSG en venant à bout du DFCO. Entré en jeu,a été à l'origine du but de Nabil Dirar , avant de tromper le portier bourguignon sur un superbe coup franc direct. Cette équipe-type est complétée par Guingamp ) et Montpellier ).Trapp (PSG) - Balliu (Metz), Varrault (Dijon), Pallois ( Bordeaux ), Dalbert (Nice) - Thauvin (OM), Seri (Nice), Sanson (OM), Mbenza (Montpellier) - Falcao (Monaco), Briand (Guingamp).