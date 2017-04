Bastia-OL : Quillot ne veut plus entendre parler de Furiani

Alors que la Commission de discipline va se réunir ce jeudi, le directeur général de la Ligue de football professionnel pense que le Sporting ne peut plus jouer à Furiani. "Cette tribune venait d'être fermée pour cinq matchs. On a le droit de faire fermer la tribune. On va finir la saison. On ne peut pas continuer à jouer dans ce stade où la sécurité des acteurs n'est pas garantie", a-t-il prévenu sur les ondes de France Info.