Man Utd : Pogba en ras-le-bol d'être comparé à Kanté

L'ancien Turinois pense avoir un avantage par rapport au joueur de Chelsea . "Il ne marque pas beaucoup de buts, n'est-ce pas ? Mais vous ne parlez pas de ça, vous parlez de ce qu'il fait sur le terrain. Il prend le ballon, il le donne. Il participe au jeu, il défend. J'essaie de le faire et je marque plus de buts, mais ils disent tous que Kanté fait ceci et cela." Le Seine-et-Marnais semble déçu de ne pas faire partie des candidats au titre de meilleur joueur de Premier League , à la différence de l'ex-Caennais qui a recueilli un plébiscite dans notre sondage ( LIRE ICI ).