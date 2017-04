Présent ce lundi en conférence de presse, Unai Emery a souligné l'importance de savoir prendre les matchs les uns après les autres, sans penser au club de la Principauté. "Une semaine de plus a passé et le classement est toujours le même. Une chose est très claire pour nous : on veut faire notre travail. Ne pas penser à Monaco, et pareil pour Nice. Notre objectif est de bien jouer et de gagner. Après le match de demain (mardi), on pensera à Montpellier (samedi prochain) (...) Les trois équipes - Monaco, Nice et nous - sommes préparées pour disputer ces matches et gagner, mais les adversaires aussi", a confié le technicien du PSG en conférence de presse.