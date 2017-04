Real Madrid : Zidane la joue modeste avant le Bayern

Après le succès en Bavière la semaine dernière (2-1), le club espagnol partira avec un avantage certain mais l'entraîneur merengue ne veut pas s'enflammer. "Nous allons devoir réussir un grand match, une grande performance, en rentrant bien dans la rencontre et en essayant de gagner (...) Le match aller est derrière nous. Nous savons que cela va être difficile. Que le Bayern joue à la maison ou à l'extérieur, cela ne change rien, il joue de la même manière et il va nous compliquer les choses (...) On sait quel joueur est Lewandowski (...) Ils ont beaucoup d'armes pour faire mal à l'adversaire, mais ils ont aussi des défauts, comme toutes les équipes. Nous allons essayer de jouer notre jeu et de réussir à nouveau un grand match", a confié le technicien français devant les médias.