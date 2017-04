Monaco : Moutinho évoque le changement de projet

"C'était une autre époque, une autre politique. On oublie un peu que l'équipe remontait de la Ligue 2 , on a un peu banalisé notre deuxième place en fin de saison, a-t-il indiqué. La politique du club a changé dès la saison suivante comme tout le monde le sait. On est passé à une politique d'achat de jeunes joueurs comme Bernardo Silva ou Jemerson avec de la qualité et une grosse marge de progression. Et c'est cette politique qui donne ses fruits cette saison. Le changement de projet ? Dans celui qu'on m'avait présenté, l'ambition était de gagner la Ligue des Champions d'ici trois ans. Je me suis exprimé à ce sujet à l'époque, j'ai accepté le nouveau projet basé et aujourd'hui on voit qu'il fonctionne avec les résultats que nous obtenons et la qualité de jeu."