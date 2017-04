France

Dans son édition du jour, L'Équipe revient sur les incidents survenus à Bastia . Le quotidien évoque également le mercato parisien et donne son avis sur les recrues hivernales marseillaises. Enfin, il consacre une large part de son édition aux matchs retours de la Ligue des Champions. Le Parisien donne des indications en ce qui concerne le nom du futur directeur sportif parisien. Selon ses informations, les dirigeants du PSG s'intéressent à des Italiens et attendent trois pointures, en ce qui concerne le mercato, cet été.La Gazzetta dello Sport évoque largement le duel retour entre le FC Barcelone et la Juventus de Turin. Elle révèle également les ambitions de l' Inter Milan , lequel propose 50 millions d'euros sur cinq saisons pour séduire Antonio Conte ou Diego Simeone . Le Corriere Dello Sport indique que les deux clubs de Milan sont prêts à mettre 280 millions d'euros sur la table, à eux deux, pour leur mercato.Marca rappelle qu'à chaque fois que le Real Madrid élimine le Bayern Munich , il finit champion d'Europe. Il relaye également la tentative de l'Inter Milan pour débaucher Diego Simeone. As évoque également les rencontres de C1, et s'attend notamment à un duel musclé entre Sergio Ramos et Robert Lewandowski Le Mirror indique que le Milan AC va transmettre une offre afin de recruter Cesc Fabregas , le milieu de terrain de Chelsea . Everton aurait fixé le tarif de Romelu Lukaku à 118 millions d'euros, ce qui ne devrait pas refroidir ses prétendants. Enfin, le FC Barcelone penserait à Theo Hernandez afin de remplacer Jordi Alba , lequel pourrait filer à Chelsea, croit savoir l'Express.