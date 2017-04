Les Rossoneri auraient inscrit les noms d' Alvaro Morata Mateo Musacchio et Mateo Kovacic sur leur short-list. Quant aux Nerazzurri, ils seraient disposés à investir 150 millions d'euros et penseraient à Fabinho Marquinhos et Stefan De Vrij . Enfin, ils n'auraient pas abandonné l'idée de s'attacher les services de Diego Simeone , à qui ils proposeraient 50 millions d'euros sur 5 saisons. Le mercato s'annonce très animé, en Lombardie.